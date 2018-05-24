Петербургское метро будет работать без перерыва в ночь на 27 мая

Короткая ссылка
Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 27 мая, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.

Это связано с праздничными мероприятиями в честь Дня города.

315-летие Петербурга начнут отмечать 26 мая. В частности, в 21:00 пройдёт концерт «Классика на Дворцовой», а в 23:00 — шоу «Поющие мосты».

В ночь на 27 мая будут работать все станции метро, кроме некоторых вестибюлей. В кассах с 2:00 до 4:30 нельзя будет купить проездные на основе бесконтактной смарт-карты, только жетоны.

Ранее Inforeactor сообщал, что около 79 тысяч человек воспользовались метро в «Ночь музеев» в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить