Петербургское метро будет работать без перерыва в ночь на 27 мая

Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 27 мая, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.

Это связано с праздничными мероприятиями в честь Дня города.

315-летие Петербурга начнут отмечать 26 мая. В частности, в 21:00 пройдёт концерт «Классика на Дворцовой», а в 23:00 — шоу «Поющие мосты».

В ночь на 27 мая будут работать все станции метро, кроме некоторых вестибюлей. В кассах с 2:00 до 4:30 нельзя будет купить проездные на основе бесконтактной смарт-карты, только жетоны.

Ранее Inforeactor сообщал, что около 79 тысяч человек воспользовались метро в «Ночь музеев» в Петербурге.