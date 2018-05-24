Российский фармацевтический рынок вырос на 8% в 2017 году
Самый заметный рост — на 17,7% — отмечен в сегменте закупок препаратов для лечебно-профилактических учреждений. В прошлом году был приобретён 1 млрд упаковок медикаментов на 260 млрд рублей.
Также выросли затраты на закупки лекарств для льготников. В 2017-м на эти цели потрачено 115 млрд рублей из федерального бюджета (+7% по сравнению с 2016 годом).
Расходы региональных бюджетов на льготные препараты выросли на 2%, до 72 млрд рублей.
Больше всего лекарств реализовано через аптечные организации — 5 млрд упаковок на 941 млрд рублей в розничных ценах. Это на 6,5% больше по сравнению с 2016 годом в денежном выражении и на 3,5% — в натуральном.
В марте Росздравнадзор рассказал о динамике цен на лекарства в 2017 году.