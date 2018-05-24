Российский фармацевтический рынок вырос на 8% в 2017 году

Оборот фармацевтической продукции в России в 2017 году вырос пропорционально и в денежном, и в натуральном выражении. В обоих случаях прирост составил 8%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group.

Самый заметный рост — на 17,7% — отмечен в сегменте закупок препаратов для лечебно-профилактических учреждений. В прошлом году был приобретён 1 млрд упаковок медикаментов на 260 млрд рублей.

Также выросли затраты на закупки лекарств для льготников. В 2017-м на эти цели потрачено 115 млрд рублей из федерального бюджета (+7% по сравнению с 2016 годом).

Расходы региональных бюджетов на льготные препараты выросли на 2%, до 72 млрд рублей.

Больше всего лекарств реализовано через аптечные организации — 5 млрд упаковок на 941 млрд рублей в розничных ценах. Это на 6,5% больше по сравнению с 2016 годом в денежном выражении и на 3,5% — в натуральном.

В марте Росздравнадзор рассказал о динамике цен на лекарства в 2017 году.