Кудрин рассказал о борьбе с коррупцией

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал Пятому каналу о борьбе с коррупцией.

По словам Кудрина, планируется усиливать антикоррупционную тематику в Счётной палате.

«И повторяю, я здесь уже сказал, надо не только выявить и поймать за руку — это выработка институтов и механизмов противодействия коррупции, то есть недопущение коррупции», — заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как напомнил Кудрин, на посту министра финансов он разрабатывал предложения по процедуре обоснования расходов, по процедуре прохождения закупок, и эти меры «процентов на 20 снижают коррупцию в стране», но на данный момент они «не вполне реализованы». Об этом сообщают «Известия».

Ранее Генпрокуратура России назвала число осуждённых за коррупцию за первые три месяца 2018 года.