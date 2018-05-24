Кудрин рассказал о борьбе с коррупцией

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал Пятому каналу о борьбе с коррупцией.

По словам Кудрина, планируется усиливать антикоррупционную тематику в Счётной палате.

«И повторяю, я здесь уже сказал, надо не только выявить и поймать за руку — это выработка институтов и механизмов противодействия коррупции, то есть недопущение коррупции», — заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как напомнил Кудрин, на посту министра финансов он разрабатывал предложения по процедуре обоснования расходов, по процедуре прохождения закупок, и эти меры «процентов на 20 снижают коррупцию в стране», но на данный момент они «не вполне реализованы». Об этом сообщают «Известия».

Ранее Генпрокуратура России назвала число осуждённых за коррупцию за первые три месяца 2018 года.

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