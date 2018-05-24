Минобороны России запретило проносить смартфоны и другие гаджеты на территорию режимных объектов

Короткая ссылка
Министерство обороны России запретило проносить гаджеты на территорию режимных объектов, сообщает газета «Известия».

Речь идёт практически обо всех электронных устройствах — смартфонах, сотовых телефонах с камерами, ноутбуках, фото- и видеооборудовании, «умных» часах, фитнес-браслетах.

Как заявили в ведомстве, соответствующие правила уже действуют. Ограничения касаются режимных объектов и не распространяются на воинские части.

Гаджеты нельзя проносить и на объекты, где работают с документами, содержащими гостайну.

В некоторых случаях устройство всё же можно пронести, но для этого нужно заранее предоставить перечень оборудования, после чего будет выписан специальный пропуск.

Кроме того, внедряются превентивные методы технической защиты. К примеру, USB-порты на служебных компьютерах теперь работают только с сертифицированными устройствами. Для переноса данных с одного ПК на другой используются компакт-диски, причём количество устройств с возможностью записи CD-ROM ограничено.

В феврале СМИ сообщали, что глава Минобороны США Джеймс Мэттис рассматривает вопрос о введении запрета на пронос личных мобильных устройств в здание Пентагона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Армия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных