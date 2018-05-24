Исполнительный директор Kyodo News заявил о необходимости создания системы проверки фактов

Исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита в ходе выступления на сессии «Будущее журналистики в условиях новых вызовов» в рамках ПМЭФ заявил о необходимости создания системы для проверки фактов.

«В целом СМИ должны создать систему по проверке фактов. В одиночку такую базу данных создать невозможно. Мы должны действовать сообща», — сказал он. Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 2018 года пройдут теледебаты RT «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия».