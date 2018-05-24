Полтавченко рассказал, что в Петербурге учатся более шести тысяч студентов из Китая

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в беседе с РИА Новости рассказал, что в городе учатся более шести тысяч студентов из Китая.

«Между вузами Петербурга и Китая заключено свыше 200 соглашений. У нас обучается более шести тысяч студентов из Китая — это выше, чем из какой-либо другой страны. При этом около половины из них получают техническую специальность», — уточнил он.

По словам Полтавченко, среди китайских студентов очень популярны в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, Академия художеств имени И.Е. Репина и другие вузы.

Губернатор также добавил, что многие иностранные студенты остаются жить и работать в городе после окончания обучения.

Ранее сообщалось, какие российские регионы попали в рейтинг лучших студенческих городов мира.

Также эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова объяснила в беседе с НСН динамику российских вузов в международных рейтингах.