Полтавченко рассказал, что в Петербурге учатся более шести тысяч студентов из Китая
«Между вузами Петербурга и Китая заключено свыше 200 соглашений. У нас обучается более шести тысяч студентов из Китая — это выше, чем из какой-либо другой страны. При этом около половины из них получают техническую специальность», — уточнил он.
По словам Полтавченко, среди китайских студентов очень популярны в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, Академия художеств имени И.Е. Репина и другие вузы.
Губернатор также добавил, что многие иностранные студенты остаются жить и работать в городе после окончания обучения.
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