В Краснодарском крае дополнительно выделили 1,68 млрд рублей на развитие образования

В Краснодарском крае дополнительно направили 1,68 млрд рублей на развитие образования в 2018 году, сообщает «Юга.ру».

Изменения в соответствующую региональную госпрограмму согласовали депутаты заксобрания.

Как заявила и. о. министра образования, науки и молодёжной политики края Елена Воробьёва, дополнительные средства планируется передать на капитальный ремонт школ и детсадов и на создание в них новых мест.

Часть денег направят на покупку оборудования для дистанционного образования детей-инвалидов и автобусов для подвоза учащихся к школам.

Председатель комитета заксобрания по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил, что необходимо учитывать, что ещё 1 млрд рублей закладывается на следующие годы.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и видим, что в целом финансирование отрасли с 78 млрд рублей не будет снижаться. Это результат роста экономики и возможностей бюджета», — отметил он.

По его словам, благодаря этому финансированию многие школы и детсады войдут в новый учебный год обновлёнными, сообщает пресс-служба заксобрания.

Ранее «Известия» сообщали, что названы самые сильные школы России.