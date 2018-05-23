Устроивший смертельное ДТП экс-студент МГИМО приговорён к двум годам колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого по делу о ДТП на Кутузовском проспекте.

«Аркадий Смелов был признан сегодня виновным Дорогомиловским судом. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении», — цитирует РИА Новости адвоката Дмитрия Рощина.

По его словам, в отношении находившейся за рулём автомобиля Юлии Дубовцевой уголовное преследование прекращено.

Инцидент на западе Москвы произошёл 26 июня 2017 года. По версии следствия, во время движения Смелов, сидевший на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, стал отнимать и выкручивать руль у Дубовцевой, что привело к ДТП и гибели мотоциклиста.

В июле сообщалось, что Аркадия Смелова отчислили из МГИМО.