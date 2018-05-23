В Волгоградской области трое мужчин демонтировали стену склада и украли тонну икры

В МВД по Волгоградской области расследуют похищение со склада более 7 тыс. банок с красной икрой общим весом около 1 тонны, а также 50 кг колбасы и 100 кг сыра, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Отмечается, что общий ущерб от действий грабителей оценивается в 3 млн рублей.

«Заявитель сообщил, что ночью неизвестные произвели демонтаж металлической стены и проникли в складское помещение, расположенное в Дзержинском районе», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в настоящее время двое подозреваемых находятся под арестом в изоляторе временного содержания, а третий объявлен в розыск.

В начале мая стало известно, что мужчина украл с фермы в Калининградской области 350 кг виноградных улиток. Он был задержан.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что инспекторы Россельхознадзора предотвратили несанкционированную поставку в Санкт-Петербург 42 тонн нелегальной бразильской говядины.