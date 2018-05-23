В Волгоградской области трое мужчин демонтировали стену склада и украли тонну икры
Отмечается, что общий ущерб от действий грабителей оценивается в 3 млн рублей.
«Заявитель сообщил, что ночью неизвестные произвели демонтаж металлической стены и проникли в складское помещение, расположенное в Дзержинском районе», — говорится в сообщении.
По данным МВД, в настоящее время двое подозреваемых находятся под арестом в изоляторе временного содержания, а третий объявлен в розыск.
В начале мая стало известно, что мужчина украл с фермы в Калининградской области 350 кг виноградных улиток. Он был задержан.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что инспекторы Россельхознадзора предотвратили несанкционированную поставку в Санкт-Петербург 42 тонн нелегальной бразильской говядины.