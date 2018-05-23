Исследование показало, какие российские регионы стали лидерами в социально-экономическом развитии

Исследование, проведённое рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», показало, какие российские регионы стали лидерами в социально-экономическом развитии. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг был подготовлен в преддверии проведения Петербургского международного экономического форума — 2018.

Отмечается, что по итогам 2017 года в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

В первой десятке также оказались в том числе Республика Татарстан, Московская область, Тюменская область и Краснодарский край.

Ранее Nation News сообщал, что на Петербургский международный экономический форум, который будет проходить в период с 24 по 26 мая, приедут представители 70 стран.