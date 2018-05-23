Исследование показало, какие российские регионы стали лидерами в социально-экономическом развитии

Короткая ссылка
Исследование, проведённое рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», показало, какие российские регионы стали лидерами в социально-экономическом развитии. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг был подготовлен в преддверии проведения Петербургского международного экономического форума — 2018.

Отмечается, что по итогам 2017 года в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

В первой десятке также оказались в том числе Республика Татарстан, Московская область, Тюменская область и Краснодарский край.

Ранее Nation News сообщал, что на Петербургский международный экономический форум, который будет проходить в период с 24 по 26 мая, приедут представители 70 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных