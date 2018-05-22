В Смоленске завели уголовное дело из-за падения стены сарая на ребёнка

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В Смоленске возбудили уголовное дело из-за падения на ребёнка кирпичной стены сарая, расположенного у спортплощадки на территории лицея №1. Об этом сообщает телеканал «360».

По имеющимся данным, 13-летний мальчик играл с друзьями в футбол. В какой-то момент мяч улетел, и подросток попытался перелезть через стену, чтобы его достать, но конструкция упала. Пострадавший госпитализирован.

Как рассказал директор лицея, ранее сотрудники обращали внимание на угрозы, которые несёт ветхая конструкция. Его заместитель проводил инспекцию постройки и вызывал строителей для ремонта.

«Мы видели, что стена стоит вертикально, видели, что из неё выпали пара кирпичей, но не знали точно, в каком она состоянии», — отметил он.

СК России планирует дать оценку действиям руководства лицея и своевременности прибытия.

Ранее Nation News сообщал, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.

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