В Уфе начата проверка после сообщений о падении ребёнка в недостроенной многоэтажке

Следователи в Уфе начали проверку после сообщений о падении 15-летней девочки на территории недостроенного многоэтажного дома, сообщает «Реальное время».

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в СУ СК России по Башкирии.

По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.

Как рассказали следователи со ссылкой на предварительные данные, инцидент произошёл вечером 21 мая. Школьница упала с пятого на четвёртый этаж. Она госпитализирована.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов проверит обстоятельства, при которых 11-летний ребёнок получил травму во время учебной пожарной тревоги в школе.