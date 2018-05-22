Прокуратура начала проверку по факту пожара в 10-этажном доме в Южно-Сахалинске

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Прокуратура Сахалинской области начала проверку после крупного пожара в десятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокуратуры Южно-Сахалинска и контролирующих органов организована проверка по факту возгорания в доме №29а по улице Чехова», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках проверки специалисты оценят соблюдение жилищного законодательства при содержании жилого дома и градостроительных норм при строительстве кровли. 

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске из-за сильного пожара в жилом доме введён режим чрезвычайной ситуации

5 мая progorod43.ru передавало, что в Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре. 

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