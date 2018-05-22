Прокуратура начала проверку по факту пожара в 10-этажном доме в Южно-Сахалинске
«Прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокуратуры Южно-Сахалинска и контролирующих органов организована проверка по факту возгорания в доме №29а по улице Чехова», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках проверки специалисты оценят соблюдение жилищного законодательства при содержании жилого дома и градостроительных норм при строительстве кровли.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске из-за сильного пожара в жилом доме введён режим чрезвычайной ситуации.
5 мая progorod43.ru передавало, что в Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре.