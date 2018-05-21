СМИ рассказали подробности о жертве крупного ДТП в Челябинске
«Его жена, 14-летний сын и трёхлетняя дочь — все слабослышащие. 17 лет он работал токарем на заводе, очень добрым был человеком», — заявил Мустафин.
ДТП произошло в воскресенье, 20 мая. По имеющимся данным, 23-летний спортсмен за рулём внедорожника BMW X6 на большой скорости на красный сигнал светофора по встречной полосе выехал на перекрёсток, где протаранил три автомобиля — Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.
В пресс-службе МВД по Челябинской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения». Водителю грозит до семи лет лишения свободы.
Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля.
Ранее портал Newinform передавал, что в Кемеровской области проводят проверку после ДТП с двумя погибшими.