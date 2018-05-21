В Оренбурге владельца покусавшей двоих детей собаки обязали заплатить штраф

Оренбургский районный суд рассмотрел иск к владельцу собаки, покусавшей двоих детей, сообщает RIA56. Мать пострадавших требовала компенсацию морального и материального ущерба.

Выяснилось, что хозяин немецкой овчарки нарушил правила содержания животных. Собака без намордника и привязи выбежала из дома и напала на мальчика и девочку, которые проходили мимо. Детям потребовалось долгое лечение.

Как установил суд, владелец овчарки должен понести ответственность. В пользу каждого из пострадавших взыскано 30 тыс. рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу. Областной суд оставил её без удовлетворения, заявили в Оренбургском районном суде.

В апреле URA.RU сообщало, что выросло количество пострадавших от нападений бездомных собак в Салехарде.