При обрушении потолка в магазине Екатеринбурга пострадала женщина

При обрушении потолка в магазине Екатеринбурга пострадала женщина, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.

«В воскресенье, 20 мая, около полудня поступил вызов с адреса: улица Академика Бардина, 19. Пострадавшей оказалась женщина, 60 лет», — заявили в ведомстве. На место приехала реанимация, пострадавшая была госпитализирована. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в спортзале краснодарской школы обрушились строительные конструкции.