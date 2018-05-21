При обрушении потолка в магазине Екатеринбурга пострадала женщина

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При обрушении потолка в магазине Екатеринбурга пострадала женщина, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского управления здравоохранения.

«В воскресенье, 20 мая, около полудня поступил вызов с адреса: улица Академика Бардина, 19. Пострадавшей оказалась женщина, 60 лет», — заявили в ведомстве.

На место приехала реанимация, пострадавшая была госпитализирована.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в спортзале краснодарской школы обрушились строительные конструкции.

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