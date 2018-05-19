Более четырёх тысяч человек остались без электричества в Рязанской области

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В Минэнерго заявили, что непогода в Рязанской области привела к тому, что без электроснабжения остались более 4 тыс. человек.
Более четырёх тысяч человек остались без электричества в Рязанской области
  • РИА Новости

«С 14:20 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях… Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 4,6 тысячи человек)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 16 бригад в составе 40 человек и 16 единиц специальной техники.

Ранее более 40 тыс. человек остались в Центральном федеральном округе России (ЦФО) без электроснабжения из-за непогоды. 

В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без электричества остались 17 тыс. человек.

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