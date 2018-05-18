Эксперт прокомментировал кадровые изменения в правительстве России
«В основу кадровой политики был положен тот же самый принцип, что и при определении новой структуры правительства, то есть точечные изменения», — сказал эксперт.
Он отметил, что значительная часть министров, включая почти весь силовой и социально-экономический блок, смогли сохранить свои посты.
«Всё это означает, что правительство успешно справилось с теми задачами, которые стояли перед ним в непростые последние шесть лет. Тем самым министры получили вотум доверия и могут продолжать заниматься своей работой дальше», — заявил Шаповалов.
Ранее член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин сообщил RT, что многие назначения глав ведомств стали неожиданными.