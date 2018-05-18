Эксперт прокомментировал кадровые изменения в правительстве России

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Заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал кадровые изменения в правительстве России.

«В основу кадровой политики был положен тот же самый принцип, что и при определении новой структуры правительства, то есть точечные изменения», — сказал эксперт.

Он отметил, что значительная часть министров, включая почти весь силовой и социально-экономический блок, смогли сохранить свои посты.

«Всё это означает, что правительство успешно справилось с теми задачами, которые стояли перед ним в непростые последние шесть лет. Тем самым министры получили вотум доверия и могут продолжать заниматься своей работой дальше», — заявил Шаповалов.

Ранее член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин сообщил RT, что многие назначения глав ведомств стали неожиданными.

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