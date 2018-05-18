В Липецкой области перед судом предстанет мать шестерых детей, обвиняемая в убийстве ветерана

Мать шестерых детей из села Демкино Липецкой области предстанет перед судом за убийство 93-летней блокадницы, сообщается на официальном сайте СУ СК России по Липецкой области.

Уточняется, что убийство произошло 7 марта этого года.

«По данным следствия, днём 7 марта 2018 года обвиняемая, зная, что у 93-летней участницы Великой Отечественной войны есть сбережения, пришла к ней взять деньги в долг», — говорится в сообщении.

Хозяйка дома отказала нетрезвой гостье, после чего 39-летняя женщина задушила блокадницу, накинув ей на шею платок, а затем забрала её сбережения в размере 59 тыс. рублей.

О происшествии сообщила соседка, пришедшая проведать подругу.

«Несмотря на условия неочевидности и все попытки обвиняемой, избавившейся от платка потерпевшей и перчаток, в которых орудовала на месте преступления, скрыть следы, следственно-оперативной группе не составило труда установить её причастность к убийству», — добавили в СК.

Спустя сутки женщину задержали и заключили под стражу на время предварительного следствия.

В июне 2017 года петербургская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшей медсестры госпиталя для ветеранов войн, которая подозревается в избиении 92-летней блокадницы.