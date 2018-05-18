Парламент Чечни объяснил идею увеличить число президентских сроков

Парламент Чечни считает, что число президентских сроков в России стоит увеличить для сохранения достигнутой социально-политической стабильности, следует из пояснительной записки к законопроекту.

«Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью её сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в записке.

По мнению авторов законопроекта, данная поправка не умаляет демократических основ государства и даёт возможность россиянам самим определить будущее страны.

Ранее сообщалось, что парламент Чечни внёс в Госдуму поправки к Конституции «О сроках замещения должности президента Российской Федерации».