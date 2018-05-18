Парламент Чечни объяснил идею увеличить число президентских сроков
«Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью её сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в записке.
По мнению авторов законопроекта, данная поправка не умаляет демократических основ государства и даёт возможность россиянам самим определить будущее страны.
Ранее сообщалось, что парламент Чечни внёс в Госдуму поправки к Конституции «О сроках замещения должности президента Российской Федерации».