Парламент Чечни объяснил идею увеличить число президентских сроков

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Парламент Чечни считает, что число президентских сроков в России стоит увеличить для сохранения достигнутой социально-политической стабильности, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Парламент Чечни объяснил идею увеличить число президентских сроков

«Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью её сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в записке.

По мнению авторов законопроекта, данная поправка не умаляет демократических основ государства и даёт возможность россиянам самим определить будущее страны.

Ранее сообщалось, что парламент Чечни внёс в Госдуму поправки к Конституции «О сроках замещения должности президента Российской Федерации».

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