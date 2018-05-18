СМИ: Минюст разработал проект о самозанятых в России

Минюст разработал проект о самозанятых гражданах в России, установив в документе критерии отнесения к этой категории, сообщает газета «Известия».

Из соответствующих поправок в закон «О занятости населения в России» следует, что речь идёт о физлицах, самостоятельно осуществляющих деятельность, которая направлена на систематическое получение дохода. Такая работа должна совершаться в свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору время.

Самозанятые не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Виды поддержки, предусмотренные для работающих, на них распространяться не будут. В правительстве разработают особые меры поддержки для данной категории.

Как отмечается в пояснительной записке, для определения правовых последствий статуса самозанятых понадобится внести изменения в другие законодательные акты, в том числе в Налоговый и Трудовой кодексы. Разработкой поправок будут заниматься Минфин, Минтруд и Минэкономразвития.

В Минюсте заявили, что законопроект с критериями определения самозанятых согласован с ведомствами и скоро будет направлен в кабмин. В Минфине сообщили, что вопрос уплаты самозанятыми страховых взносов, а также их размера ещё прорабатывается.

В Минэкономразвития назвали принципиально важным удобство и простоту регулирования для самозанятых. Такие граждане должны совершать один платёж, который в последующем распределят между бюджетом и внебюджетными фондами. На данный момент рассматривается несколько вариантов реализации этого решения, уточнили в ведомстве.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.