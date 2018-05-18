RT запускает конкурс в соцсетях в рамках исторического проекта #Romanovs100

Телеканал RT объявил в социальных сетях конкурс по цифровому раскрашиванию исторических фотографий. Он пройдёт в рамках масштабного мультимедийного проекта #Romanovs100. Оценивать работы участников будет известная бразильская художница Марина Амарал.

Участникам конкурса предлагается раскрасить три архивные фотографии семьи Романовых, отобранные Мариной Амарал. Раскрашенные фотоснимки должны быть размещены в одной из социальных сетей — Twitter, Instagram или Facebook — с хештегом #Romanovs100.

Победитель получит книгу ограниченного тиража «#1917LIVE: Русская революция в твитах» — результат одноимённого проекта RT, посвящённого революционным событиям 1917 года в России, а также издание самой Марины Амарал и британского писателя и историка Дэна Джонса «Цвет времени: новая история мира. 1850—1960», в которое вошло около 200 исторических снимков, обработанных художницей.

Итоги конкурса будут объявлены в начале июля.

Подробнее об акции — в материале RT.