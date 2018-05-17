На время ПМЭФ в Петербурге ограничат парковку
На время Петербургского международного экономического форума в городе ограничат парковку, в том числе у крупных торговых центров, гостиниц, вокзалов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу местной дирекции по организации дорожного движения.
В частности, нельзя будет парковаться у Московского и Финляндского вокзалов.
Рядом со всеми крупными отелями, где остановятся участники ПМЭФ, парковку запретят.
Ранее стало известно, что ГИБДД разместит 11 постов в Ленинградской области на время ЧМ-2018.
Также URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.
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