На время ПМЭФ в Петербурге ограничат парковку

На время Петербургского международного экономического форума в городе ограничат парковку, в том числе у крупных торговых центров, гостиниц, вокзалов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу местной дирекции по организации дорожного движения.

В частности, нельзя будет парковаться у Московского и Финляндского вокзалов. Рядом со всеми крупными отелями, где остановятся участники ПМЭФ, парковку запретят. Ранее стало известно, что ГИБДД разместит 11 постов в Ленинградской области на время ЧМ-2018. Также URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.