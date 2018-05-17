Эксперт прокомментировала прогноз ООН о сокращении населения России к 2050 году
Как заявила Медведева, к таким прогнозам не стоит серьёзно относиться, поскольку они уже оказывались ложными.
«Они часто ориентируются на прямую жизненную логику», — сказала Медведева.
По её словам, демография — это не арифметика, и не надо пугать людей цифрами доклада ООН.
«Они вычислили будущее падение сельского населения на треть, а я вижу тенденцию к возвращению людей в деревни. Но о нём ещё не знают статистики международных организаций», — пояснила эксперт.
Ранее зампред научного совета ВЦИОМ, бывший глава лаборатории социально-экономических проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин в беседе с НСН оценил прогноз ООН о сокращении населения России.