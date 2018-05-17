Эксперт прокомментировала прогноз ООН о сокращении населения России к 2050 году

Экс-директор Института демографической безопасности, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева в беседе с kp.ru прокомментировала прогноз ООН о сокращении населения России к 2050 году до 132,7 млн человек.

Как заявила Медведева, к таким прогнозам не стоит серьёзно относиться, поскольку они уже оказывались ложными.

«Они часто ориентируются на прямую жизненную логику», — сказала Медведева.

По её словам, демография — это не арифметика, и не надо пугать людей цифрами доклада ООН.

«Они вычислили будущее падение сельского населения на треть, а я вижу тенденцию к возвращению людей в деревни. Но о нём ещё не знают статистики международных организаций», — пояснила эксперт.

Ранее зампред научного совета ВЦИОМ, бывший глава лаборатории социально-экономических проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин в беседе с НСН оценил прогноз ООН о сокращении населения России.