Испытания первого беспилотного трамвая в Москве могут начаться осенью

Тестирование первого беспилотного трамвая в Москве может начаться осенью 2018 года, сообщает телеканал «Звезда».

Об этом заявил гендиректор «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур на выставке «Электротранс-2018».

«Уже осенью этого года мы покажем вам первый беспилотный трамвайный вагон, который собираемся тестировать и показать в Москве», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в 2019 году планируется выпустить трамвай из алюминия.

Ранее Nation News сообщало, что почти 250 тыс. пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом 9 мая.