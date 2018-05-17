Испытания первого беспилотного трамвая в Москве могут начаться осенью

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Тестирование первого беспилотного трамвая в Москве может начаться осенью 2018 года, сообщает телеканал «Звезда».

Об этом заявил гендиректор «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур на выставке «Электротранс-2018».

«Уже осенью этого года мы покажем вам первый беспилотный трамвайный вагон, который собираемся тестировать и показать в Москве», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в 2019 году планируется выпустить трамвай из алюминия.

Ранее Nation News сообщало, что почти 250 тыс. пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом 9 мая.

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