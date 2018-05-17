В Ростовской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной войны

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В Ростовской области обнаружили крупное захоронение времён Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «Звезда».

Братская могила найдена в Новошахтинске. Там находятся останки 58 человек.

Установлено, что они погибли в 1941 году. В то время в этом районе был полевой госпиталь, а в лесу неподалёку хоронили погибших солдат.

По оценке поисковиков, имена многих бойцов удастся установить, так как в архивах сохранился список потерь среди сражавшихся на Шахтинском направлении в тот период.

После идентификации начнётся поиск родственников.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну.

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