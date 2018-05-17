В Ростовской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной войны
Братская могила найдена в Новошахтинске. Там находятся останки 58 человек.
Установлено, что они погибли в 1941 году. В то время в этом районе был полевой госпиталь, а в лесу неподалёку хоронили погибших солдат.
По оценке поисковиков, имена многих бойцов удастся установить, так как в архивах сохранился список потерь среди сражавшихся на Шахтинском направлении в тот период.
После идентификации начнётся поиск родственников.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну.