Охранник застрелил коллегу на блокпосту месторождения в ХМАО
По имеющимся данным, в ночь на 16 мая двое охранников совместно употребляли алкоголь. Из-за конфликта один из них выстрелил во второго из пистолета.
Стрелявший задержан. Ему предъявили обвинение. Уголовное дело завели по статье «Убийство».
Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Они также ходатайствуют перед судом о заключении охранника под стражу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермской области водитель при попытке скрыться открыл огонь по полицейским.