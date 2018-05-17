Охранник застрелил коллегу на блокпосту месторождения в ХМАО

Охранник в ходе конфликта застрелил коллегу на блокпосту месторождения в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на управление СК России по региону.

По имеющимся данным, в ночь на 16 мая двое охранников совместно употребляли алкоголь. Из-за конфликта один из них выстрелил во второго из пистолета.

Стрелявший задержан. Ему предъявили обвинение. Уголовное дело завели по статье «Убийство».

Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Они также ходатайствуют перед судом о заключении охранника под стражу.

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