Жителя Камчатки приговорили к 18 годам тюремного заключения за хранение наркотиков

Жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к 18 годам тюремного заключения за хранение наркотиков, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт управления МВД России по региону.

«При себе у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли расфасованные по полимерным пакетам дозы синтетического наркотика», — заявили в ведомстве.

В квартире также был найден склад запрещённых веществ, спрятанных в бытовых предметах и мебели.

По информации ведомства, наркотические средства мужчина заказал в интернете. В общей сложности изъято около 4 кг наркотиков.

В момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, за что был привлечён к ответственности по административной статье.

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