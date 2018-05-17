Жителя Камчатки приговорили к 18 годам тюремного заключения за хранение наркотиков
«При себе у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли расфасованные по полимерным пакетам дозы синтетического наркотика», — заявили в ведомстве.
В квартире также был найден склад запрещённых веществ, спрятанных в бытовых предметах и мебели.
По информации ведомства, наркотические средства мужчина заказал в интернете. В общей сложности изъято около 4 кг наркотиков.
В момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, за что был привлечён к ответственности по административной статье.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале ликвидировали крупную сеть наркоторговцев.