СМИ: На Кубани школьник выстрелил из пневматического пистолета на уроке

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В Краснодарском крае 14-летний школьник выстрелил из пневматического пистолета на уроке математики, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошёл в Усть-Лабинском районе.

«Ребёнок принёс из дома сломанный пневматический пистолет, чтобы показать одноклассникам, похвастаться», — заявила директор учебного заведения Наталья Олейникова.

Школьник решил проверить, работает ли оружие, и произвёл выстрел под партой. Пострадавших нет.

Мальчика поставили на внутришкольный учёт. Он посещает занятия и ходит к школьному психологу.

В марте URA.RU сообщало, что детский омбудсмен в Курганской области Алёна Лопатина прокомментировала расследование стрельбы в одной из школ Шадринска.

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