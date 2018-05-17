СМИ: На Кубани школьник выстрелил из пневматического пистолета на уроке
Инцидент произошёл в Усть-Лабинском районе.
«Ребёнок принёс из дома сломанный пневматический пистолет, чтобы показать одноклассникам, похвастаться», — заявила директор учебного заведения Наталья Олейникова.
Школьник решил проверить, работает ли оружие, и произвёл выстрел под партой. Пострадавших нет.
Мальчика поставили на внутришкольный учёт. Он посещает занятия и ходит к школьному психологу.
В марте URA.RU сообщало, что детский омбудсмен в Курганской области Алёна Лопатина прокомментировала расследование стрельбы в одной из школ Шадринска.