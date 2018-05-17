В Ульяновской области возбуждено два дела после смерти пациентки от отравления формалином

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В Ульяновской области возбуждено два уголовных дела после смерти женщины, которой вместо физраствора ввели формалин.
В Ульяновской области возбуждено два дела после смерти пациентки от отравления формалином
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Инцидент произошёл 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска.

После операции 28-летней женщине по ошибке ввели формалин, она была доставлена в реанимацию. Позднее пациентку перевезли в Москву, где она умерла.

В начале апреля стало известно, что главный врач Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Владимир Дёмин был уволен.

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