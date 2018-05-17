В Ульяновской области возбуждено два дела после смерти пациентки от отравления формалином

В Ульяновской области возбуждено два уголовных дела после смерти женщины, которой вместо физраствора ввели формалин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Инцидент произошёл 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска.

После операции 28-летней женщине по ошибке ввели формалин, она была доставлена в реанимацию. Позднее пациентку перевезли в Москву, где она умерла.

В начале апреля стало известно, что главный врач Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Владимир Дёмин был уволен.