В Ульяновской области возбуждено два дела после смерти пациентки от отравления формалином
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
«На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.
Кроме того, Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Инцидент произошёл 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска.
После операции 28-летней женщине по ошибке ввели формалин, она была доставлена в реанимацию. Позднее пациентку перевезли в Москву, где она умерла.
В начале апреля стало известно, что главный врач Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Владимир Дёмин был уволен.