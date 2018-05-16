Бесплатный Wi-Fi заработал в 400 автобусах Петербурга

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Бесплатный беспроводной интернет заработал в 400 автобусах Санкт-Петербурга, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУП «Пассажиравтотранс».

Wi-Fi появился на 33 маршрутах. Чтобы им воспользоваться, необходима первичная авторизация.

В рамках единого городского интернет-пространства действует бесшовная идентификация, то есть при пересадке с метро на автобус у пользователей не возникнет проблем с доступом к интернету.

Ещё 300 автобусов будут подключены к Wi-Fi до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге появятся инновационные остановки с Wi-Fi.

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