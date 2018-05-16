Эксперт прокомментировал новую структуру правительства России

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Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал новую структуру правительства России.

«Основная новация в структуре нового правительства состоит в разделении Министерства образования и науки — Минпросвещения отныне стоит особняком от Министерства науки и высшего образования», — заявил эксперт.

По его словам, идея состоит в том, что современная наука должна развиваться в университетах, а не только в академических учреждениях.

Он также напомнил, что упразднено Федеральное агентство научных организаций.

«Ликвидация ФАНО означает, что Академии наук сейчас дадут больше самостоятельности. Что это даст в рамках новой структуры правительства, предстоит увидеть на практике», — сказал Почта.

Как отметил эксперт, важно, чтобы российское правительство составил коллектив единомышленников, умеющих балансировать бюджет и искать выход из кризисных ситуаций.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа о структуре нового правительства, рассказал о целях, которые могут быть реализованы благодаря внесённым изменениям.

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