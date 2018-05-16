СМИ: В российских детских палаточных лагерях могут появиться штатные врачи

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В российских детских палаточных лагерях могут появиться штатные врачи, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект нового порядка оказания медпомощи несовершеннолетним, разработанный Минздравом.

Как предполагается, здравпункт будет располагаться в отдельной палатке или в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Там должны иметься два складных стула и стол, аппарат для измерения давления, термометр, желудочный зонд, шприцы.

В пресс-службе министерства рассказали, что в палаточных лагерях численностью до 50 человек будет оказываться первая помощь. Для этого разработаны аптечка и рекомендации по её применению. Лагерям, где отдыхают свыше 50 человек, необходим здравпункт, фельдшер или медсестра. В лагерях, где находятся более 200 человек, предполагается наличие педиатра или врача общей практики.

Новый порядок может вступить в силу к началу лета. В настоящее время проект проходит обсуждение с экспертным сообществом.

В Минобрнауки заявили, что в стране будет работать более 1,7 тыс. палаточных детских лагерей.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что работу городских летних лагерей в рамках проекта «Московская смена» продлят на один час по просьбам родителей.

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