Путин проведёт на ПМЭФ встречу с иностранными инвесторами

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Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 24 мая проведёт встречу с иностранными инвесторами.
Путин проведёт на ПМЭФ встречу с иностранными инвесторами
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Это будет поздний вечер в канун главной сессии», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что в ней примут участие портфельные инвесторы.

Также он отметил, что на ПМЭФ у Путина запланирована встреча с главными редакторами ведущих мировых информационных агентств.

Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который будет проходить 24—26 мая.

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