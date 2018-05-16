Памфилова рассказала о судебных исках по фактам нарушений на выборах президента России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что по итогам выборов президента России в суды было подано около 60 исков о нарушениях, по семи из них приняты решения.

«По итогам прошедшей кампании по выборам президента в общей сложности в разных субъектах было подано исков в суды в количестве около 60», — приводит Интерфакс слова Памфиловой.

Она отметила, что 20 исков было подано по инициативе избирательных комиссий.

«По семи искам уже приняты положительные решения, виновные наказаны, и это хорошо», — добавила Памфилова.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с Памфиловой назвал прошедшие президентские выборы самыми прозрачными в истории страны.