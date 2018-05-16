Памфилова рассказала о судебных исках по фактам нарушений на выборах президента России
- Элла Памфилова
- © Агентство городских новостей «Москва»
«По итогам прошедшей кампании по выборам президента в общей сложности в разных субъектах было подано исков в суды в количестве около 60», — приводит Интерфакс слова Памфиловой.
Она отметила, что 20 исков было подано по инициативе избирательных комиссий.
«По семи искам уже приняты положительные решения, виновные наказаны, и это хорошо», — добавила Памфилова.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с Памфиловой назвал прошедшие президентские выборы самыми прозрачными в истории страны.