В Ярославле произошёл пожар на складе с краской

На складе с лакокрасочной продукцией в промышленной зоне Ярославля произошло возгорание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Отмечается, что площадь пожара уже достигла 1 тыс. квадратных метров.

«Пожар в одноэтажном кирпичном здании склада с лакокрасочными изделиями увеличился до тысячи квадратных метров», — сказал собеседник.

Он также добавил, что для тушения пожара планируется привлечь пожарную авиацию — вертолёт Ка-32, оборудованный водосливным устройством на 5 тонн.

Ранее в Свердловской области произошёл пожар в цехе по производству картона.

В конце 2017 года URA.RU передавало, что в Перми горел один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».