В Ярославле произошёл пожар на складе с краской
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
Отмечается, что площадь пожара уже достигла 1 тыс. квадратных метров.
«Пожар в одноэтажном кирпичном здании склада с лакокрасочными изделиями увеличился до тысячи квадратных метров», — сказал собеседник.
Он также добавил, что для тушения пожара планируется привлечь пожарную авиацию — вертолёт Ка-32, оборудованный водосливным устройством на 5 тонн.
Ранее в Свердловской области произошёл пожар в цехе по производству картона.
В конце 2017 года URA.RU передавало, что в Перми горел один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».