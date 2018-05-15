В Госдуме оценили предложение уменьшить зарплаты депутатов

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Депутат Госдумы, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Фёдоров в беседе с Nation News оценил законопроект об уменьшении зарплаты парламентариев до средней по стране.
В Госдуме оценили предложение уменьшить зарплаты депутатов
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«Я исхожу из того, что депутаты должны получать зарплату пропорционально их работе. Какая будет определена, такая и будет — это моя позиция», — заявил он.

По словам Фёдорова, если есть инициатива ограничить заработную плату парламентариев, то будет желание уменьшить зарплату и министрам, руководителям и директорам фирм.

«Это приблизительно 10 млн граждан, и думаю, что эти граждане будут против. Как скажется снижение зарплаты на работе законодателей? Я думаю, что никак», — отметил он.

Ранее в ЦБ рассказали о темпах роста реальной заработной платы в России в 2018 году.

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