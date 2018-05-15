В МЧС назвали объём финансовых резервов регионов на случай масштабных ЧП

В первом квартале 2018 года общий объём накопленных в регионах России финансовых резервов на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуации составил более 88 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы МЧС России.

«В первом квартале 2018 года общий объём созданных во всех субъектах России резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 88,808 млрд рублей», — говорится в материалах ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём финансовых резервов субъектов увеличился на 25,168 млрд рублей (39,5%).

Отмечается, что наибольший финансовый резерв на случай ЧС имеется у Москвы — 60 млрд рублей, а наименьший — у Еврейской автономной области (2,95 млн рублей) и Хакасии (3 млн рублей).

В апреле МЧС начало крупные учения по предотвращению половодья и природных пожаров во всех регионах России.