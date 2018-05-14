В Тобольске появился автобус-музей в честь 38-го пехотного полка

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В Тобольске запустили автобус-музей в честь 38-го пехотного полка, сообщает kp.ru.

Полк был сформирован в 1703 году и просуществовал до 1917-го в составе Русской императорской армии. Он служил 13 императорам, совершил более 20 военных походов, принимал участие в боях со шведами под Полтавой, с наполеоновской армией под Смоленском и Бородином, с турецкими войсками на Дунае.

Как заявили в комитете по молодёжной политике, красочно оформленный автобус сразу привлёк внимание горожан.

Ранее Inforeactor сообщало о «Трамвае Победы» в честь 9 Мая в Санкт-Петербурге.

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