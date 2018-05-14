ТПУ «Рязанская» в Москве планируют открыть в 2019 году

Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» на базе станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют открыть в 2019 году, сообщает kp.ru.

Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время осмотра хода строительства «Нижегородской».

«Непростой проект. Сюда уже в следующем году придёт Большая кольцевая линия метро — 70 км. И будет интегрирован ещё один проект — радиальное направление метро, 18 м Кожуховской линии. Помимо этого, проект железной дороги Горьковского направления», — рассказал он.

ТПУ «Рязанская» будет находиться на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями Московского центрального кольца. Особенность в том, что в одной точке сойдутся сразу четыре транспортные артерии города.

Ранее ФАН сообщало, что в московском метро начали тестировать новую систему информирования пассажиров.