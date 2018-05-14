Трое членов банды «приморских партизан» обжаловали приговор суда

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Члены банды «приморских партизан» Алексей Никитин, Максим Кириллов и Вадим Ковтун обжаловали приговор суда. Об этом сообщает ТАСС.

«Поступили предварительные жалобы от Кириллова, адвокатов Никитина и самого Никитина, а также основная жалоба от Ковтуна и его адвоката», — рассказал агентству представитель Приморского краевого суда.

Даты рассмотрения жалоб будут определены Верховным судом России.

Ранее сообщалось, что суд назначил членам банды Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Алексею Никитину — 23 года и 6 месяцев лишения свободы, Максиму Кириллову — 21 год и 6 месяцев колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Позднее стало известно, что адвокаты «приморских партизан» намерены обжаловать приговор.

Вооружённая группа получила известность в России после серии убийств сотрудников полиции и гражданских лиц, а также после совершения других преступлений на территории Дальнего Востока.

Злоумышленников стали называть партизанами, так как они периодически скрывались от полиции в тайге. 

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