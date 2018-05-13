Житель Томской области предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве

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Житель деревни Гарь в Томской области предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации региональной прокуратуры, преступление было совершено в мае 2017 года.

Жертвами молодого человека стали двое односельчан, с которыми он конфликтовал со школы. Они скончались на месте.

Мужчина полностью признал вину.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае вынесли приговор по делу о двойном убийстве.

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