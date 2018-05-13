Южный вестибюль станции «Каховская» в Москве откроют 14 мая
До этого времени для входа на станцию и выхода в город можно воспользоваться северным вестибюлем «Каховской» или вестибюлем «Севастопольской».
На станции дежурят представители Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогают сориентироваться и выбрать необходимый маршрут.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.