Южный вестибюль станции «Каховская» в Москве откроют 14 мая

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Южный вестибюль станции «Каховская» Московского метрополитена откроют 14 мая после ремонта, сообщает m24 со ссылкой на единый транспортный портал.

До этого времени для входа на станцию и выхода в город можно воспользоваться северным вестибюлем «Каховской» или вестибюлем «Севастопольской».

На станции дежурят представители Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогают сориентироваться и выбрать необходимый маршрут.

Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.

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