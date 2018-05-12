В московском метро начали тестировать новую систему информирования пассажиров

В Московском метрополитене начали тестировать новую систему информирования пассажиров, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу.

О нештатных ситуациях станут появляться на экранах. Данные о том, что произошло и как себя вести в сложившейся ситуации, будут представлены на ярко-жёлтом фоне.

Кроме того, с помощью экранов пассажиры смогут получить справочную информацию о сервисах, доступных на разных станциях, о пересадках на наземный транспорт и его маршрутах.

В настоящее время почти в 1500 вагонах установлено более 5 тыс. экранов. В тестировании участвуют составы, которые курсируют по Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Сокольнической, Каховской, Арбатско-Покровской, Калининско-Солнцевской, Бутовской и Люблинско-Дмитровской линиям.

Как ожидается, весь метрополитен перейдёт на новую систему к сентябрю 2018 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.