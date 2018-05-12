В Оренбургской области прошли антитеррористические учения

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На территории посёлка Саракташ в Оренбургской области 10 и 11 мая состоялись антитеррористические учения, сообщает Ria56 со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По легенде учений, вооружённые террористы «захватили» здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда» и взяли в «заложники» сотрудников.

Сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и других ведомств провели комплекс мер по локализации чрезвычайной ситуации.

В посёлке развернули оперативный штаб. В его работе приняли участие руководители УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, ПУ ФСБ, Росгвардии, ЦССИ ФСО, подразделений Минобороны, а также представители других ведомств.

Было решено ввести на территории Саракташа режим контртеррористической операции и осуществить спецоперацию по освобождению «заложников» и захвату «террористов». Поставленная задача была успешно реализована.

Ранее URA.RU сообщало о масштабной антитеррористической ревизии в Ханты-Мансийском автономном округе.

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