Для нового терминала аэропорта Симферополь построили ещё одну подстанцию

Для нового терминала аэропорта Симферополь в Крыму построили ещё одну подстанцию, сообщает kp.ru.

«Первоначально для своевременного ввода объектов аэропорта в эксплуатацию были построены две дублирующие линии электропередачи Укромное — Родниковое мощностью 7,5 МВт каждая», — заявили в ГУП «Крымэнерго».

Там отметили, что строительство нового питающего центра полностью решает все вопросы качественного электроснабжения объектов инфраструктуры с учётом перспективы их дальнейшего развития на годы вперёд.

Ранее Nation News сообщало о числе приезжающих в Крым туристов.