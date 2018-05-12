Для нового терминала аэропорта Симферополь построили ещё одну подстанцию

Короткая ссылка
Для нового терминала аэропорта Симферополь в Крыму построили ещё одну подстанцию, сообщает kp.ru.

«Первоначально для своевременного ввода объектов аэропорта в эксплуатацию были построены две дублирующие линии электропередачи Укромное — Родниковое мощностью 7,5 МВт каждая», — заявили в ГУП «Крымэнерго».

Там отметили, что строительство нового питающего центра полностью решает все вопросы качественного электроснабжения объектов инфраструктуры с учётом перспективы их дальнейшего развития на годы вперёд.

Ранее Nation News сообщало о числе приезжающих в Крым туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных