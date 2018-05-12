Движение по Большеохтинскому мосту в Петербурге ограничили из-за ремонта

Короткая ссылка
Движение по Большеохтинскому мосту в Санкт-Петербурге ограничили из-за работ по асфальтированию покрытия проезжей части, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Мостотрест».

Это также касается прилегающего транспортного тоннеля и путепровода.

Движение ограничено с 00:00 12 мая до 22:00 13 мая по крайним правым полосам в обоих направлениях.

С 13 по 18 мая движение по крайним правым полосам ограничат с 22:00 до 06:00. Такое же ограничение будет действовать с 22:00 18 мая до 22:00 22 мая.

С 20 мая по 25 мая с 22:00 до 06:00 меры коснутся внутренних полос.

С 22:00 25 мая до 22:00 27 мая будут перекрыты внутренние полосы в обоих направлениях. С 22:00 до 06:00 с 27 по 31 мая ограничат движение по внутренним полосам в обоих направлениях.

Ранее Nation News сообщало о новых ограничениях для транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных