Движение по Большеохтинскому мосту в Петербурге ограничили из-за ремонта

Движение по Большеохтинскому мосту в Санкт-Петербурге ограничили из-за работ по асфальтированию покрытия проезжей части, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Мостотрест».

Это также касается прилегающего транспортного тоннеля и путепровода.

Движение ограничено с 00:00 12 мая до 22:00 13 мая по крайним правым полосам в обоих направлениях.

С 13 по 18 мая движение по крайним правым полосам ограничат с 22:00 до 06:00. Такое же ограничение будет действовать с 22:00 18 мая до 22:00 22 мая.

С 20 мая по 25 мая с 22:00 до 06:00 меры коснутся внутренних полос.

С 22:00 25 мая до 22:00 27 мая будут перекрыты внутренние полосы в обоих направлениях. С 22:00 до 06:00 с 27 по 31 мая ограничат движение по внутренним полосам в обоих направлениях.

Ранее Nation News сообщало о новых ограничениях для транспорта.