В Мытищах задержали стрелявшего из пневматического оружия по автомобилям

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Мужчину, который открыл стрельбу по автомобилям из пневматического оружия, задержали в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«На ул. Лётная, в районе д. 16 мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по автомобилям. Принятыми мерами сотрудниками полиции он был задержан», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка.

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