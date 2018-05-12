В Мытищах задержали стрелявшего из пневматического оружия по автомобилям

Мужчину, который открыл стрельбу по автомобилям из пневматического оружия, задержали в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«На ул. Лётная, в районе д. 16 мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по автомобилям. Принятыми мерами сотрудниками полиции он был задержан», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка. Ранее на Ставрополье мужчина напал с ножом на полицейских. Также URA.RU сообщало, что в Тюмени завели уголовное дело за нападение на полицейского.