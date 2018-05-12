Пожар в подмосковном промышленном парке ликвидирован
Пожар в промышленном парке, расположенном в Одинцовском районе Московской области, потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В 10:58 — полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
Сигнал о загоревшемся строении в деревне Ликино поступил оперативному дежурному в 07:50.
В 08:10 пожар был локализован на площади 600 кв. м.
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