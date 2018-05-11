Источник: заседание правительства России в новом составе пройдёт 17 мая

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Заседание кабмина России в новом составе пройдёт 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Источник: заседание правительства России в новом составе пройдёт 17 мая
  • © Александр Астафьев / РИА Новости

«Как ожидается, к 17 мая уже будет сформирован и утверждён новый состав кабмина. На следующей неделе, в четверг, пройдёт первое заседание», — сказал источник.

7 мая правительство России ушло в отставку после инаугурации президента страны Владимира Путина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев заявил, что новые задачи, стоящие перед правительством, сложнее предыдущих.

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